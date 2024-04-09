Механічні клавіатури вже давно – не нішевий ринок, а мейнстрим. Такі бренди, як Akko, Drop, Ducky, Epomaker та Keychron стали відомими, і сьогоднішні ентузіасти можуть вибирати між десятками різних розкладок і купувати деталі у ще більшої кількості постачальників.

Кількість доступних перемикачів здається нескінченною, від найкоротшого ходу для геймерів до найважчих для людей, які багато друкують – все це в лінійних, тактильних і клікабельних варіантах.

Але з іншого боку це призвело до великого розгалуження пропозицій, неофіту може бути складно розібратись у великій кількості моделей та підібрати клавіатуру саме під свої потреби.

Саме тут з’являються магнітні перемикачі для клавіатур.

На стандартній механічній клавіатурі ви фізично замикаєте електричне коло, щоб зареєструвати натискання клавіші. Коли ви натискаєте на клавішу, дві ніжки на штоку (рухома частина, до якої кріпиться ковпачок) натискають на дві металеві пластини, які замикають коло.

Форма штока та його ніжок – це те, що відрізняє лінійний перемикач від більш тактильного. Лінійні перемикачі мають гладкі штоки, в той час, як на тактильних перемикачах є горбик, який забезпечує невеликий момент опору при натисканні.

Загальний дизайн штока, його ніжок, пружини, на якій сидить шток, і корпусу перемикача в цілому може кардинально змінити відчуття і звук перемикача, а також те, коли саме клавіатура реєструє натискання клавіші.

Наприклад, для стандартного перемикача Gateron Red фактичне натискання клавіші реєструється після того, як ви натиснете на неї приблизно на 2 міліметри, а загальна відстань переміщення штока до нижньої частини перемикача становить 4 міліметри.

Магнітні перемикачі працюють не так. Вони покладаються на магніти та пружини і активуються, відчуваючи зміни в магнітному полі. Популяризовані голландським клавіатурним стартапом Wooting, ці перемикачі покладаються на ефект Холла і фактично існують з 1960-х років.

Вони все ще використовують ту саму конструкцію, що й механічні перемикачі, зі штоком і пружинами, але оскільки немає електричного кола, яке потрібно замикати, на штоку немає ніжок. Однак у штоку є постійний магніт, і коли ви натискаєте на нього, датчик на друкованій платі клавіатури точно реєструє, в якому положенні знаходиться перемикач. І саме тут відбувається найважливіша зміна: ви можете змінювати глибину натискання, щоб зареєструвати натискання клавіші.

Для ігрових сесій ви можете налаштувати спрацювання на 0,1 міліметра, але потім, коли ви використовуєте ту саму клавіатуру для набору тексту, ви можете змінити це значення, скажімо, на 2,5 міліметра, щоб уникнути помилкових натискань клавіш.

Зазвичай це робиться за допомогою простої комбінації клавіш на самій клавіатурі або в програмному забезпеченні виробника. Оскільки ці датчики чутливі до коливань температури, зазвичай є можливість відкалібрувати клавіатуру.

Це також дозволяє зробити кілька інших хитрих трюків, оскільки ви можете змінити не лише місце натискання клавіші, але й місце її відпускання. В іграх саме це дозволяє швидко спамити клавішу за потреби (і більшість інструментів, що постачаються з магнітними клавіатурами, також мають налаштування швидкого запуску), а такий високий ступінь кастомізації дозволяє експериментувати з улюбленими налаштуваннями без необхідності фізично перемикатися на інший перемикач.

Ви навіть можете створити щось на кшталт макросу, призначивши одній клавіші кілька дій, так що одне натискання клавіші реєструватиме різні дії, коли ви натискаєте наполовину вниз, коли ви опускаєтеся вниз і коли перемикач знову піднімає кришку клавіші вгору – та, можливо, ще одну дію десь посередині між ними.

Єдине, що ви не можете змінити, – це опір перемикача. Попри всі розмови про магніти, зрештою, за це відповідає пружина всередині перемикача.

Одна з проблем полягає в тому, що досі не існує єдиного стандарту для цих перемикачів, тому не кожен перемикач працюватиме на кожній клавіатурі. Однак, залежно від виробника, ви можете підключити традиційні механічні перемикачі до плати.

На жаль, клавіатури від Akko ще не з’явилися в Україні, середня ціна в світі на такі клавіатури становить близько $150.