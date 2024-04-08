Компанія OneXPlayer у 2021 році на Indiegogo створила збір на першу в світі докстанцію з вбудованою відеокартою – ONEXGPU. Пристрій поєднує в собі функції USB-концентратора, зовнішнього накопичувача NVMe, а також підтримує заряджання ноутбука за допомогою одного кабелю для зворотного живлення 100 Вт за протоколом PowerDelivery.

Пристрій охолоджується великим інтегрованим вентилятором. По суті, це багатофункціональний хаб із портом прямого підключення відеокарти Oculink PCIe 4.0×4. Пристрій постачається зі своїм адаптером живлення 20 В 16,5 А (330 Вт).

Зсередини ONEXGPU містить відеокарту AMD Radeon RX7600M XT, яку можна підключати до ноутбука через універсальний порт USB4 зі швидкістю 40 Гбіт, або крізь PCIe порт прямого підключення Oculink. По швидкодії цей графічний процесор можна порівняти з мобільною версією RTX 4060.

Перші замовники вже дочекалися своїх екземплярів, а у блозі інтернет-ресурсу Droix.net з’явився огляд цієї докстанції.

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Це – доволі компактний пристрій розмірами 19.6 × 12.0 × 3.2 см та масою близько кілограма, чи півтора кіло разом із блоком живлення. На одному боці маємо кнопку живлення, кнопку turbo, два порти USB 3.0. На іншому боці розмістилися вихід мережевої карти, два DisplayPort, один HDMI, OcuLink, USB 4.0 порт та роз’єм живлення. Знизу можна встановити NVMe накопичувач. Комплектний блок живлення має масу 725 грамів та видає до 300 Вт, із яких 100 Вт можуть йти на живлення ноутбука.

Ресурс droix.net не тільки протестував свій екземпляр ONEXGPU, але й порівняв з іншими мобільними ігровими девайсами.

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У тестах брали участь:

Докстанція ONEXGPU

Відеоадаптер AMD Radeon RX 7600M XT (до 2300 МГц) ОЗП 8GB GDDR6 Накопичувач M.2 2280 PCIE 3.0 NVMe Інші роз’єми USB-C 4.0, USB-A x2, HDMI x2, DisplayPort X2, OcuLink, Gigabit Ethernet Розміри 19.6 x 12.0 x 3.2 см Вага 863 г; (1.58 кг разом з БЖ) Ціна $660-690

Докстанція GPD G1 eGPU

Відеоадаптер AMD Radeon RX 7600M XT (до 2300 МГц) ОЗП 8GB GDDR6 Накопичувач M.2 2280 PCIE 3.0 NVMe Інші роз’єми USB-C 4.0, USB-A x3, HDMI 2.1 x1, DisplayPort 1.4a X2, OcuLink, Gigabit Ethernet, SD cardrider Розміри 22.5 × 11.1 × 3.0 см Вага 920 г; (БЖ інтегрований) Ціна $690

Ігрова консоль AYA NEO SLIDE

Процесор AMD Ryzen 7 7840U (до 5.1 ГГц) ОЗП до 64GB LPDDR5x Відеоадаптер AMD Radeon 780M (до 2700 МГц) ОЗП відеоадаптера до 64GB LPDDR5X Дисплей 6” IPS 1920×1080

Ноутбук GPD Win MAX 2 2023 7640U

Процесор AMD Ryzen 5 7640U (до 4.9 ГГц) ОЗП до 64GB LPDDR5x Відеоадаптер AMD Radeon 760M (до 2600 МГц) ОЗП відеоадаптера позичає системну пам’ять Дисплей 10.1” IPS 2560×1600

Було протестовано AYANEO Slide по USB 4.0 із внутрішнім дисплеєм (ONEXGPU USB INTERNAL) і зовнішнім монітором 4K (ONEXGPU USB EXTERNAL). Так саме був протестований GPD Win MAX 2 2023 з двома дисплеями, але спочатку було протестоване підключення OcuLink (ONEXGPU Oculink INTERNAL та ONEXGPU Oculink EXTERNAL), а потім таке саме по USB 4.0. Все те саме повторили з док-станцією GPD G1 eGPU для порівняння. Було зроблено понад 200 тестів!

Спочатку були запущені тести Time Spy, Night Raid та Fire Strike із пакета 3DMark:

У результатах OcuLink отримав практично ідентичні оцінки. У тестах USB 4.0 AYANEO продемонстрував загальну дещо вищу продуктивність порівняно з GPD G1. GPD Win Max 2 2023 отримала помітно вищі результати.

Гра Forza Horizon 5 тестувалася на дуже низьких налаштуваннях графіки:

Бачимо, OcuLink має майже ідентичні показники в усіх результатах порівняльного тесту. У результатах AYANEO Slide USB 4.0 бачимо, що G1 перевершує показники на зовнішньому дисплеї та має майже однакові результати на внутрішньому. Та Win Max 23 також видає майже однакові бали.

Гра Shadow of the Tomb Raider запускалася на найнижчих налаштуваннях графіки:

Ми бачимо стандартне розподілення продуктивності за роздільною здатністю при підключенні до OcuLink. А в 4K – значне зниження продуктивності обох зовнішніх відеокарт. Для AYANEO на USB ми бачимо помітні відмінності в продуктивності на зовнішньому моніторі у порівнянні з G1, який лідирує. А для Win MAX 23 результати майже однакові порівняно один з одним.

Далі йде Call of Duty Modern Warfare III із мінімальними налаштуваннями графіки без увімкненого FSR:

На Oculink ми отримуємо майже однакові бали обох eGPU в усіх тестах. Для AYANEO Slide – G1 лідирує на низькій роздільній здатності, а ONEXGPU показує себе на високій. Для WIN MAX 23 результати, по суті, однакові на обох eGPU.

І останній тест – Street Fighter VI на найвищих налаштуваннях графіки, щоб гарно навантажити eGPU:

У результатах Oculink отримуємо 60 FPS на внутрішньому дисплеї з роздільною здатністю 1080P і приблизно такі ж результати на зовнішньому дисплеї. Цей шаблон здебільшого повторюється і з AYANEO з однаковими оцінками на обох eGPU. Win MAX 23 показав схожі результати, тут нічого незвичайного.

Висновки

Протестована eGPU докстанція показала себе як досить універсальний ігровий додаток до ноутбука, ще й з великою кількістю портів. Наявність виходу OcuLink бажана, але й з USB 4.0 ми бачимо доволі непогану продуктивність. Ще й використання зовнішнього монітора замість внутрішнього (при підключенні по USB) додасть помітне підвищення продуктивності.

Також можна подивитися відеоогляд цього девайса на YouTube, де є більше інформації та геймлей Cyberpunk, Palworld та Overwatch 2.