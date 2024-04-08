Samsung Electronics оголосила про плани підвищити ціни на свої твердотілі накопичувачі (SSD) корпоративного класу на 20-25% у II кварталі 2024 року, повідомляє TechRadar.

Це – значне зростання порівняно з початково прогнозованими 15%, причому підвищення цін пов’язане з бурхливим розвитком індустрії штучного інтелекту,

Минулі кілька тижнів спостерігається глобальний дефіцит корпоративних твердотілих накопичувачів на базі NAND флеш-пам’яті, що пов’язано з високим попитом з боку нових дата-центрів і швидким розширенням серверів зберігання даних, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Інсайдери повідомляють, що серверні компанії, які прагнуть збільшити ємність своїх сховищ, останнім часом поспішають з замовленнями SSD, спричиняючи навіть дефіцит деяких продуктів.

Samsung суттєво впливає на цінові рішення, оскільки постачає близько 50% ринку корпоративних SSD-накопичувачів. За оцінками TrendForce, за прикладом Samsung підтягнуться й інші, а стрибок цін на 20-25% відобразиться на всьому ринку.

«В умовах низького рівня виконання замовлень на твердотілі накопичувачі великої ємності постачальники продовжують впливати на цінові тенденції, ймовірно, змушуючи покупців погоджуватися на вищі ціни, – зазначає Брайан Ао з TrendForce. — Оскільки деякі покупці намагаються збільшити свої запаси перед піковим сезоном у другому кварталі 2024 року, прогнозується, що контрактні ціни на твердотілі накопичувачі корпоративного класу підскочать на 20-25%, що стане найбільшим зростанням серед усіх продуктових лінійок».

Це зростання стосується виключно корпоративних SSD, тоді як eMMC і споживчі SSD подорожчають у II кварталі лише на 10-15%.