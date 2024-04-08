Харків страждає від постійних масованих атак із боку російських терористів. Але місто бореться та живе, а чимало місцевих підприємців продовжують працювати. Щоб підтримати їх, ми зробили добірку малих та середніх бізнесів Харкова, замовлення у яких можна зробити прямо зараз.

Приміром, у місті працюють кілька видавництв. Одне з них, «АССА», спеціалізується на випуску дитячої художньої, шкільної та розвивальної літератури.

Ще одне – це «Видавець Олександр Савчук». Тут ставлять за мету «повернення з небуття золотих імен української науки, культури та мистецтва». Крім цього, є видавництво «Відкриття», яке зараз перебуває у Харкові, Івано-Франківську та Києві.

Також у харківських підприємців можна замовити усілякі смаколики. Приміром, у «Волхов» є широкий вибір печива та пряників. А ЛяТюШо пропонує харківську каву та сувеніри. Крім того, у Харкові працює «Майстерня карамелі».

Одяг для малюків можна вибрати в Magbaby – тут є костюми, комбінезони, головні убори та інший одяг й аксесуари для дітей. У Dodo Toys вам запропонують чимало цікавого: пазли, ігри, розмальовки, іграшки тощо – все це для «гравців» різного віку, починаючи з одного року. Різноманітні настільні ігри можна також знайти в магазині «Кубик».

В інтернет-магазині срібних прикрас від ювелірного дому «Орінго» представлені срібні прикраси ручної роботи. Футболки, худі та прикраси пропонують в UTOPIA 8 – команда працює не лише в Харкові, а й в Одесі.

У Харкові також працює відомий бренд Griffon Socks. Тут є круті носки, білизна та різноманітні аксесуари.

Звісно, це – далеко не весь список тих харківських бізнесів, які попри російські обстріли продовжують працювати. Якщо ви знаєте, у кого ще з харківських підприємців можна зробити замовлення онлайн та в такий спосіб підтримати, то діліться у коментарях.