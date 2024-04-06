Лише 57 компаній є відповідальними за 80% світових викидів вуглекислого газу в період із 2016 по 2022 рік. Про це свідчить новий звіт Carbon Majors Database, пише Engadget.

За підрахунками, 38% загальних випадів у цей період припало на національні держави, 37% – на державні підприємства, а 25% – на компанії, які належать інвесторам.

«Минулий рік був найспекотнішим за всю історію спостережень, і Земля рухається до глобального потепління на 2,7 градуса, проте провідні виробники викопного палива та цементу демонструють ігнорування змін клімату та активно погіршують ситуацію», – пише видання.

У звіті також сказано, що близько 200 сторін прийняли Паризьку угоду 2015 року та тим самим взяли на себе зобов’язання скоротити викиди парникових газів.

Однак 58 зі 100 державних та інвесторських компаній, що входять до бази даних Carbon Majors, збільшили обсяги виробництва за минулі відтоді роки. 87% оцінених компаній походять з Азії, 57% – з Європи, а 43% – з Північної Америки.

Відповідно до звіту, одним із трьох найбільших виробників вуглекислого газу стала індійська компанія Coal India. Замикають трійку порушників російський «газпром» та компанія Saudi Aramco із Саудівської Аравії.