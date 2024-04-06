Популярна серед незалежних авторів та медіа онлайн-платформа Substack, яка використовується для створення інформаційних бюлетенів та розсилок, потрапила в скандальну ситуацію. На сайті платформи є можливість знаходити найкращі публікації по кожній країні, при цьому на сторінці пошуку показується глобус із картою вибраної країни. В Substack на ньому український півострів Крим відображений як частина росії.

Substack
Скріншот сторінки сайту Substack

Абсурдності цієї ситуації додає той факт, що Substack – це американська компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско. Втім це не заважає їй працювати з російськими та відверто прокремлівськими авторами, які вільно публікують на платформі російську пропаганду.

Substack
Приклад російської пропаганди на Substack, в якій автор пише про колапс України

В топі публікацій та авторів на Substack з росії можна знайти англомовні записи з акаунтів, які просувають на Західну аудиторію антиукраїнські меседжи.

Substack

Зокрема, від кремлівського «експерта» Марка Слебода, який розносить наративи про неминучу поразку України.

Американська платформа розсилок Substack показує Крим частиною росії та розповсюджує російську пропаганду
Американська платформа розсилок Substack показує Крим частиною росії та розповсюджує російську пропаганду

Сама платформа не оголошувала про припинення роботи в росії та продовжує там працювати.

Наприкінці минулого року Substack вже була в центрі скандалу через відсутність адекватної політики модерації контенту. Журнал The Atlantic звинуватив платформу в розповсюдженні розсилок з нациською ідеологією. Після цього співзасновник Substack Геміш Маккензі заявив, що платформа видалить контент, який підбурює до насильства, але залишить інші екстремістські розсилки, тому що «піддавати ідеї відкритому обговоренню – найкращий спосіб позбавити погані ідеї їхньої сили».

Тому навряд можна чекати від Substack адекватної реакції щодо модерації та видалення російської пропаганди. Ми надіслали запит у пресслужбу Substack з проханням надати коментар, але не отримали його на момент публікації. Ми доповнимо новину, коли відповідний коментар зʼявиться.