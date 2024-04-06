Популярна серед незалежних авторів та медіа онлайн-платформа Substack, яка використовується для створення інформаційних бюлетенів та розсилок, потрапила в скандальну ситуацію. На сайті платформи є можливість знаходити найкращі публікації по кожній країні, при цьому на сторінці пошуку показується глобус із картою вибраної країни. В Substack на ньому український півострів Крим відображений як частина росії.

Абсурдності цієї ситуації додає той факт, що Substack – це американська компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско. Втім це не заважає їй працювати з російськими та відверто прокремлівськими авторами, які вільно публікують на платформі російську пропаганду.

В топі публікацій та авторів на Substack з росії можна знайти англомовні записи з акаунтів, які просувають на Західну аудиторію антиукраїнські меседжи.

Зокрема, від кремлівського «експерта» Марка Слебода, який розносить наративи про неминучу поразку України.

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Сама платформа не оголошувала про припинення роботи в росії та продовжує там працювати.

Наприкінці минулого року Substack вже була в центрі скандалу через відсутність адекватної політики модерації контенту. Журнал The Atlantic звинуватив платформу в розповсюдженні розсилок з нациською ідеологією. Після цього співзасновник Substack Геміш Маккензі заявив, що платформа видалить контент, який підбурює до насильства, але залишить інші екстремістські розсилки, тому що «піддавати ідеї відкритому обговоренню – найкращий спосіб позбавити погані ідеї їхньої сили».

Тому навряд можна чекати від Substack адекватної реакції щодо модерації та видалення російської пропаганди. Ми надіслали запит у пресслужбу Substack з проханням надати коментар, але не отримали його на момент публікації. Ми доповнимо новину, коли відповідний коментар зʼявиться.