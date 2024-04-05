Іноземна команда хакерів, яка здійснює кібератаки проти росії, отримала подяки від українських військових, повідомляє BBC.

Команда One Fist викрадала дані російських військових фірм і зламувала камери, щоб шпигувати за агресором. Подяку отримав 53-річний Крістофер Кортрайт, мешканець Мічігану, США, який координував хакерські атаки зі свого будинку.

One Fist складається з хакерів у восьми різних країнах, включаючи Велику Британію, США та Польщу. Вони спільно здійснили десятки кібератак, святкуючи кожну у соціальних мережах. Усім їм від українських військових були надіслані грамоти за «значний внесок у розвиток і підтримку життєдіяльності армії».

Зовсім недавно команда One Fist успішно зламала систему відомого російського виробника зброї і викрала 100 гігабайт приватних даних.

«Масив інформації, переданий Міністерству оборони України, містить креслення, специфікації, патенти, програмне забезпечення, що стосуються як існуючих, так і перспективних військових розробок», – йдеться в повідомленні One Fist.

Україна додала, що викрадені дані стали значним ударом для москви та оцінюються в $1,5 млрд.

Повномасштабна війна в Україні спричинила сплеск кіберактивності. Групи на кшталт Anonymous націлювали на росію деструктивні та низькорівневі хакерські атаки, які росія здебільшого ігнорувала.