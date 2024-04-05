Samsung Electronics розраховує на суттєве зростання операційного прибутку за підсумками I кварталу 2024 року, який закінчився 31 березня. Про це повідомляє Reuters.

Виробник оцінює операційний прибуток за підсумками I кварталу на рівні 6,6 трлн вон ($4,89 млрд). Це на 931% вище, ніж у I кварталі 2023 року – тоді операційний прибуток Samsung Electronics складав 640 млрд вон ($473 млн).

Якщо прогнози компанії справдяться, отриманий результат виявиться найвищим із III кварталу 2022 року.

Фінпоказник також значно перевершує прогнози аналітиків. Приміром, у LSEG SmartEstimate передбачають, що операційний прибуток Samsung Electronics у I кварталі цього року складе 5,7 трлн вон ($4,2 млрд).

У компанії також оцінили доходи за січень-березень на рівні 71 трлн вон ($52,5 млрд). Це на 11% менше, ніж рік тому. Також показник поступається прогнозам експертів – вони очікують, що Samsung Electronics отримає 72,3 трлн вон ($53 млрд) доходів.

За інформацією видання, покращення показників можливе завдяки тому, що підрозділ з виробництва чипів, як очікується, відзвітує про перший квартальний прибуток за п’ять кварталів. Це пов’язано з тим, що ціни на чипи відскочили від глибокого спаду, який розпочався всередині 2022 року.

Фінансовий звіт Samsung Electronics планує оприлюднити 30 квітня.