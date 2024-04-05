Roku вивчає можливість використання каналів HDMI, щоб показувати рекламу, коли користувачі ставлять відео чи гру на паузу. Як повідомляє Lowpass, про це свідчить новий патент, поданий компанією.

За допомогою цієї технології власникам ігрових консолей, пристроїв на кшталт Apple TV чи інших приставок, під’єднаних до телевізора Roku, можуть показувати рекламу, коли вони ставлять гру чи відео на паузу.

У новому патенті описано шлях відстеження відеосигналу, який передається через порт HDMI. У документі вказано на кілька способів визначення пауз, зокрема захоплення кадрів із відеоканалу для порівняння. Якщо між кількома кадрами нічого не змінюється, то користувач, ймовірно, натиснув паузу.

Щоб переконатися, що це не просто статичний кадр, інженери компанії також пропонують відстежувати звукові доріжки для виявлення часу, коли не поступає жодного звуку.

Патент також розглядає можливість зробити рекламу доречною до контенту, який відтворюється на телевізорі. Наприклад, якщо глядач дивився якесь шоу на Apple TV, Roku TV може використовувати відстеження кадрів та звуку, щоб визначити, що саме відтворюється та показати рекламу на тему.

«Певні ознаки та/або водяні знаки можуть відповідати певній назві фільму, відомому акторові та жанру фільму. Метадані можуть відповідати пляшці шампанського та гірському пейзажу. Релевантні оголошення можуть включати знаменитого актора, вид шампанського, можливості відпустки, які включають впізнавані гірські пейзажі», – йдеться у патенті.

Поки що ця технологія існує лише на рівні патенту й далеко не факт, що Roku почне її застосовувати. Проте компанія втрачає гроші на продажах пристроїв, тож збільшення реклами може стати шляхом для розв’язання цієї проблеми.