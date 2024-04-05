Керівник Roblox Studio Стефано Корацца відкидає звинувачення в експлуатації дитячої праці. Він бачить користь у тому, що на платформі працюють неповнолітні розробники. Про це він розповів в інтерв’ю Eurogamer.

Як відомо, в 2021 році YouTube-канал People Make Games, присвячений розслідувальній відеоігровій журналістиці, звинуватив Roblox в експлуатації молодих розробників, багатьом із яких не виповнилося 18 років.

Звинувачення стосувалося системи виплати частини ігрового заробітку у внутрішньоігровій валюті Roblox (Robux), а також того, що Roblox продає цю валюту за значно вищою ціною, ніж купує.

Ситуація загалом залишається такою ж і сьогодні: 1000 Robux зараз можна перевести в готівку за $3,50, тоді як купівля 1000 Robux коштує близько $12,50.

Стефано Корацца спробував пояснити ситуацію та зобразити її інакше. За його словами, можна сказати, що платформа використовує дитячу працю, а можна заявити, що Roblox пропонує «людям в будь-якій точці світу можливість отримати роботу і навіть заробіток».

«Отже, я можу бути 15-річним в Індонезії, жити в нетрях, а тоді, маючи лише ноутбук, я можу щось створювати, заробляти гроші і підтримувати своє життя», – сказав керівник Roblox Studio.

Він також додав, що їхньому середньостатистичному розробнику ігор – близько 20 років. Але є й неповнолітні – Roblox найняла кількох підлітків, в чиї ігри грають мільйони людей.

«Для них, ви знаєте, слухаючи про їхній досвід, вони не відчували, що їх експлуатують! Вони відчували: «Боже мій, це був найбільший подарунок, раптом я зміг щось створити, у мене мільйони користувачів, я заробив стільки грошей, що можу піти на пенсію», – додав Стефано Корацца.

Водночас PR-менеджер Roblox підкреслив, що переважній більшості розробників, які заробляють гроші на платформі, вже виповнилося 18 років.