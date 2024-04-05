Google представила нову бібліотеку кодування JPEG із відкритим кодом – Jpegli. За даними компанії, нова бібліотека може запропонувати розширені можливості та покращення коефіцієнта стиснення на 35% за високоякісних налаштувань.

Ідея створення нової бібліотеки кодування з’явилася через оптимізацію вебсайтів, однією з головних проблем якої, за інформацією Google, є кодування зображень. Щоб пришвидшити час завантаження сайтів, зображення на них мають бути меншого розміру, але при цьому не втрачати якість.

Компанія обіцяє відчутне покращення формату, але при цьому бібліотека кодування також має високу зворотну сумісність. Jpegli забезпечує як повністю взаємодійний кодер, так і декодер, що відповідає оригінальному стандарту JPEG і його найзвичайнішому 8-бітному формалізму, а також сумісність API/ABI з libjpeg-turbo та MozJPEG.

Google також стверджує, що зображення, які будуть стискатися або розпаковуватися за допомогою Jpegli, збережуть більше деталей та будуть у кращій якості, а ніж звичайні JPEG, при цьому їхній розмір буде меншим.

У блог-пості пояснюють, що Jpegli використовує низку нових методів для зменшення шуму та покращення якості зображення: адаптивну евристику квантування з еталонної реалізації JPEG XL, покращений вибір матриці квантування, точне обчислення проміжних результатів і можливість використання вдосконаленого простору кольорів

Також компанія розповіла, що покращуючи якість зображення/щільність стиснення, швидкість кодування Jpegli порівнянна з традиційними підходами, такими як libjpeg-turbo та MozJPEG. За словами компанії, це означає, що веброзробники можуть легко інтегрувати нову бібліотеку у свої робочі процеси без шкоди для швидкості кодування чи використання пам’яті.

Ознайомитися з усіма подробицями можна у блозі Google, а також на сторінці бібліотеки на GitHub.