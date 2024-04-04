У Києві на ринку послуг із прокату електросамокатів з’явився гравець під брендом FlyGo. Про це написав засновник сервісу з прокатів велосипедів veliki.ua Олексій Кушка.

За його словами, йдеться про компанію від українських підприємців із Кривого Рогу. Вона погодилася підписати меморандум із містом і підтримувати розвиток ринку послуг на рівні з іншими гравцями.

«Тарифи зрозумілі. Можна забронювати самокат до початку їзди. Зручна насправді функція. Протягом місяця загальна кількість збільшиться до 1000шт.», – додав Олексій Кушка.

Водночас на сайті компанії FlyGo позиціонують як повністю автоматизований прокат електросамокатів в Києві.

Як це працює

Проста та швидка реєстрація з Вашого смартфона;

Зручна та проста система розблокування самоката по QR-коду;

Безкоштовне бронювання раз на добу *;

Безпечна система оплати Visa / Mastercard;

Не потрібно самостійно стежити за самокатом, заряджати його та обслуговувати, це робимо ми;

Самокати розташовані в різних локаціях нашого міста;

Різноманітний вибір безкоштовних паркувальних зон та зон з бонусами за парковку;

Простота в управлінні з Вашого смартфона.

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