У Києві на ринку послуг із прокату електросамокатів з’явився гравець під брендом FlyGo. Про це написав засновник сервісу з прокатів велосипедів veliki.ua Олексій Кушка.

За його словами, йдеться про компанію від українських підприємців із Кривого Рогу. Вона погодилася підписати меморандум із містом і підтримувати розвиток ринку послуг на рівні з іншими гравцями.

«Тарифи зрозумілі. Можна забронювати самокат до початку їзди. Зручна насправді функція. Протягом місяця загальна кількість збільшиться до 1000шт.», – додав Олексій Кушка.

FlyGo

Водночас на сайті компанії FlyGo позиціонують як повністю автоматизований прокат електросамокатів в Києві.

Як це працює

  • Проста та швидка реєстрація з Вашого смартфона;
  • Зручна та проста система розблокування самоката по QR-коду;
  • Безкоштовне бронювання раз на добу *;
  • Безпечна система оплати Visa / Mastercard;
  • Не потрібно самостійно стежити за самокатом, заряджати його та обслуговувати, це робимо ми;
  • Самокати розташовані в різних локаціях нашого міста;
  • Різноманітний вибір безкоштовних паркувальних зон та зон з бонусами за парковку;
  • Простота в управлінні з Вашого смартфона.
FlyGo
FlyGo
FlyGo

Користувачам пропонують встановити застосунок для Android або iOS.