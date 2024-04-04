«Нова пошта» оголосила про скасування оплати за переадресацію по всій Україні для посилок, які ще в дорозі. Про це повідомила пресслужба компанії.

Послуга переадресації буде безплатною, якщо відправлення ще не доставлено у кінцевий пункт призначення – у відділення, поштомат або не передано кур’єру для доставки на адресу.

Без оплати можна буде переадресувати посилку, яка в дорозі:

з відділення / поштомату / адреси у відділення / поштомат;

якщо переадресування на адресу, то потрібно буде сплатити за доставку кур’єром.

Замовити переадресацію можна через мобільний застосунок «Нової пошти» або бізнес-кабінет на сайті.

Для того, щоб скористатися послугою переадресації у мобільному застосунку, треба:

обрати відправлення, яке потрібно переадресувати;

обрати послугу «Переадресація»;

заповнити дані щодо нового місця доставки;

натиснути «Змінити місце доставки».

Як це працює, можна подивитися у відео.

«Ми зробили так, щоб наші клієнти могли отримувати посилки саме там, де їм зручно, і не переплачували за доставку, якщо помилково вказали не ту адресу отримувача чи змінилось місце отримання. Ми вирішили, що наші клієнти не мають платити за це, тому тепер послуга переадресації для посилок, які ще в дорозі, є безплатною», – зазначила директорка із розробки клієнтських сервісів Юлія Колесник.

Водночас у «Новій пошті» додали, що в разі зміни місця отримання вже після того, як посилка прибула або була передана кур’єру, доставка буде платною і розраховується як для нового відправлення.

Нагадаємо, раніше переадресація була безплатною тільки в межах міста.