Microsoft підтвердила, що деякі користувачі Outlook.com стикаються з проблемою позначення як спам та блокування листів під час спроби надіслати їх на акаунти Gmail, повідомляє Bleeping Computer.

Користувачі Outlook отримують від серверів Gmail повідомлення про те, що їхні повідомлення були підозрілими та не потрапили до поштової скриньки одержувача. Ця проблема впливає лише на користувачів з локальними доменами Outlook.com, згідно з документом підтримки.

«Віддалений сервер повернув повідомлення, визначене як спам […]. Gmail виявив, що це повідомлення, ймовірно, є підозрілим через дуже низьку репутацію домену-відправника. Щоб найкраще захистити наших користувачів від спаму, повідомлення було заблоковано», – таку відповідь надає поштовий сервер Gmail.

На сайті підтримки Google сказано, що, найімовірніше, блокується лише частина цих повідомлень, оскільки вони мають «високу ймовірність бути спамом».

Доки команда Outlook.com не розв’яже цю нову проблему, Microsoft радить користувачам додати псевдонім Outlook.com до своїх облікових записів і надсилати електронні листи контактам Gmail, використовуючи саме його.

Псевдоніми Outlook – це додаткові адреси електронної пошти, пов’язані з вашим обліковим записом Outlook.com, які використовують ті ж самі поштові скриньки, список контактів і налаштування облікового запису, що й ваша основна адреса електронної пошти.

Користувачі можуть входити до своїх облікових записів Outlook.com під будь-яким псевдонімом, оскільки всі вони використовують однакові облікові дані.

Хоча Microsoft не поділилася першопричиною, чому листи Outlook.com позначаються як спам і блокуються, Google пропонує компанії переглянути свої правила для масових відправників.

Зараз Google блокує електронні листи, надіслані масовими відправниками, які не дотримуються більш суворих порогів спаму та не підтверджують автентичність своїх повідомлень, як того вимагають нові правила, розроблені для посилення захисту від спаму та фішингових атак.