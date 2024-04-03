На Одещині затримано злочинну групу, яка за пів року через фіктивну ІТ-компанію ошукала людей на понад 5 млн грн. Про це йдеться в повідомленні Департаменту кіберполіції в Telegram.

«Кіберполіцейські Одещини спільно з працівниками слідчого управління поліції області викрили та задокументували зловмисників, які в 2021 році відкрили ІТ-компанію з розробки програмного забезпечення і вебсайт, на якому поширювали завідомо недостовірну інформацію про здійснення підприємницької діяльності», – йдеться в повідомленні.

Тут додали, що на сайті, у соцмережах та месенджерах зловмисники заманювали людей до інвестування грошей у розвиток своєї фірми, обіцяючи високі відсотки від суми вкладу.

«Для більшого введення в оману людей, яких «ловили на гачок», зловмисники попервах виплачували їм невеликі дивіденди за рахунок частини незаконно отриманих вкладів. Також обіцяли додаткові виплати як винагороду за залучення нових інвесторів», – пояснили в Департаменті кіберполіції.

За інформацією правоохоронців, суми вкладників коливалися від восьми тисяч до одного мільйона гривень. Заволодівши грошима людей, зловмисники видалили інформацію про компанію та перестали виходити з потерпілими на зв’язок.

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Поліцейські затримали зловмисників та повідомили про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі триває слідство.