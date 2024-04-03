Вчені Університету Бата у Великій Британії проаналізували дані досліджень тестування канабідіолу (КБД) для лікування хронічних болей. Усі дослідження, окрім одного, показали, що КБД допомагає при усуненні хронічних болей не краще за плацебо, повідомляє Gizmodo.

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Дослідження, які перевіряли науковці часто вважаються золотим стандартом клінічних доказів використання КБД.

КБД – це скорочення від канабідіолу, одного з двох основних інгредієнтів канабісу (інший – дельта-9-тетрагідроканабінол, або ТГК, який відповідає за характерний для наркотику «кайф»).

КБД та інші канабіноїди мають законне медичне застосування у багатьох країнах. Та скоро Україна доєднається до списку таких країн. Законопроєкт 7457 був підписаний Президентом України 13 лютого 2024 року та набуде чинності за 6 місяців із моменту підпису.

Існують численні дослідження, які свідчать про те, що КБД можна використовувати для лікування різних захворювань, зокрема тривоги, шизофренії, розладу вживання опіоїдів та хронічних болей. Але є і не такі позитивні дослідження КБД. А деякі мають доволі слабке наукове підґрунтя.

КБД для лікування хронічного болю може виявитися небезпечною помилкою, кажуть автори дослідження. Під час вивчення наявних досліджень було виявлено дуже мало доказів того, що КБД може бути ефективним знеболювальним засобом.

Також КБД-вмісні продукти, як правило, містять неточну інформацію на маркуванні про кількість КБД або навіть інші нерозкриті інгредієнти, які можуть бути небезпечними для користувачів.

Автори також знайшли докази з інших досліджень та оглядів, що продукти КБД часто неправильно маркуються, містять менше або навпаки набагато більше КБД, ніж заявлено. Також вони іноді містять інші інгредієнти, які можуть бути шкідливими або незаконними для користувачів, наприклад, ТГК.

Деякі дослідження також припускають, що надмірне або тривале вживання КБД може бути навіть шкідливим, оскільки може підвищувати ризик пошкодження печінки.

Варто зазначити, що дослідники перевіряли доступні препарати, які виготовляються для США, в яких використання КБД не вичерпується лише медичними цілями. Тому вищевикладені зауваження можуть стосуватись не скільки КБД-вмісних ліків, стільки будь-яких КБД-вмісних продуктів, виробники яких можуть бути недобросовісними.

«Немає вагомих підстав вважати, що КБД знімає біль, але є вагомі причини сумніватися у вмісті продуктів з КБД з точки зору вмісту та чистоти КБД», – заявляють автори у своїй статті, опублікованій у квітневому випуску журналу The Journal of Pain.

Варто брати до уваги, що дослідження фокусується лише на випадках хронічних болей. Дослідники не критикували застосування КБД при лікуванні інших хвороб.