Японський вчений Хіроші Йошида провів симуляцію, яка показала, що до 2531 року кожен мешканець Японії матиме прізвище Сато, повідомляє The Register.

Наразі це – найпопулярніше прізвище в Японії: понад 1,5% японців пишаються тим, що носять його – трохи випереджаючи прізвище Сузукі.

Втім, в Японії порівняно небагато прізвищ для такої кількості населення. За підрахунками, десять найпопулярніших японських прізвищ охоплюють 10% мешканців країни.

Професор Хіроші Йошида з Дослідницького центру економіки та суспільства похилого віку Університету Тохоку використав інформацію з відкритих джерел – зібрану з державної статистики та телефонних книг – і визначив, що прізвище Сато збільшило свою поширеність в 1,0083 разу між 2022 і 2023 роками.

Потім він припустив постійний темп зростання, щоб розрахувати, як швидко найпопулярніше прізвище пошириться на все населення. Він також врахував прогнози щодо зростання населення країни.

Йошида з’ясував, що до 2446 року понад половина населення Японії носитиме прізвище Сато. А до 2531 року це прізвище матимуть всі.

Ця вправа була покликана сприяти змінам у цивільному кодексі Японії, який вимагає від подружніх пар мати однакове прізвище.

Якщо Японія переосмислить свою політику, то, за прогнозами, до 2531 року прізвище Сато носитимуть менш як 8% населення. Втім, це прізвище все одно стане переважним – просто це станеться не раніше 3310 року.

Щоб дійти такого висновку, Йошида припустив, що 39,3% населення матимуть спільне прізвище після одруження – згідно з даними опитування, проведеного Японською конфедерацією профспілок у 2022 році серед самотніх людей, які хотіли б мати спільне прізвище.

Однак симуляція також дала зрозуміти, що у 3310 році це не буде великою проблемою, бо, враховуючи темпи зменшення народжуваності, населення Японії налічуватиме лише 22 людини до того часу.

Дослідження було опубліковане проєктом Think Name Project – організацією, яка виступає за те, щоб дозволити парам вирішувати, змінювати прізвища чи ні.

Японія – єдина країна у світі, де подружні пари повинні мати однакове прізвище, – стверджує організація. І хоча пари можуть обрати будь-яке прізвище, коли одружуються, статистика свідчить, що чоловіки залишають своє прізвище, а близько 95% жінок беруть прізвище чоловіка.