Компанія Google зобов’язалася видалити велику колекцію даних, яка включає історії вебперегляду мільйонів людей. Цей крок є частиною мирової угоди за позовом, в якому стверджувалося, що Google відстежував дії користувачів в інтернеті без їхньої згоди, повідомляє The Wall Street Journal.

У колективному позові, ініційованому у 2020 році, стверджувалося, що Google обманював користувачів, не надаючи їм точної інформації про методи збору даних браузером Chrome, особливо при використанні «анонімного режиму». Позивачі стверджували, що Google не розкривав належним чином обсяги збору даних, включаючи інформацію про відвідані вебсайти.

Мирова угода, задокументована у федеральному суді Сан-Франциско, зобов’язує Google вжити низку заходів щодо функції приватного перегляду вебсторінок. Згідно з судовими документами, Google видалить мільярди точок даних, перегляне свої заяви про конфіденційність, щоб чітко заявити про збір даних в анонімному режимі браузера.

Хоча мирова угода не передбачає прямої компенсації окремим користувачам, вона відкриває для них можливість подавати позови, і адвокати вже подали 50 таких позовів до суду штату Каліфорнія. Девід Бойес, який представляє сторону споживачів у цьому судовому процесі, підкреслив важливість угоди, яка змусила Google видалити величезну кількість даних.

Речник Google Хосе Кастаньєда висловив згоду компанії видалити «старі технічні дані», підкресливши, що вони ніколи не були пов’язані з конкретними особами та не використовувалися для персоналізованої реклами. Кастаньєда назвав окремі позови безпідставними.

Мирова угода позитивно вплинула на Alphabet, материнську компанію Google, акції якої після оголошення виросли на 3%. Це врегулювання полегшує один юридичний тягар з великого переліку юридичних проблем Google. Адже компанія продовжує вести окремі судові баталії з Міністерством юстиції США щодо звинувачень у монополістичній практиці в галузі пошукових і рекламних технологій, а також має намір оскаржити нещодавнє антимонопольне рішення, пов’язане з магазином мобільних додатків Google Play.

Попереднє врегулювання, досягнуте ще у грудні 2023 року, також дозволило відкласти судовий розгляд, запланований на лютий цього року, який міг торкнутися мільйонів користувачів Google, що використовували «анонімний режим» Chrome з червня 2016 року. В рамках цього позову позивачі вимагали відшкодування у розмірі $5 000 на користувача за порушення федерального законодавства США та законодавства штату Каліфорнія про конфіденційність.

Розслідування виявило внутрішні дискусії серед керівництва Google щодо уявлень компанії про конфіденційність «анонімного режиму». Директорка з маркетингу Google Лоррейн Двайгілл у 2019 році попередила генерального директора Сундара Пічаї про потенційну оманливість позначення перегляду в цьому режимі як «приватного», враховуючи збереження певних даних.

Згідно з умовами мирової угоди, Google змінить свою інформацію про збір даних під час використання «анонімного режиму» в Chrome, і ці зміни, за повідомленням компанії, вже відбуваються. Крім того, протягом наступних п’яти років Google зобов’язаний забезпечити, щоб цей режим за замовчуванням блокував сторонні файли cookie, на додаток до наявних планів Google поступово вилучити таку технологію відстеження з браузера Chrome до кінця року.