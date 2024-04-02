Акції компанії Дональда Трампа, яка володіє соцмережею Truth Social, впали на 21% після оголошення про мільйонні збитки та заяви, що їй буде важко виконувати свої фінансові зобов’язання в майбутньому, повідомляє Reuters.

Йдеться про компанію Trump Media & Technology Group, яка втратила понад $58 мільйонів у 2023 році. Це призвело до різкого падіння акцій менш ніж за тиждень після її дебюту на біржі Nasdaq.

Акції компанії різко зростали в перший день торгів 26 березня і закрилися майже на рівні $58 за акцію. Не в останню чергу завдяки ентузіазму роздрібних покупців, серед яких може бути немала кількість прихильників Трампа. Але повідомлення компанії змінило цю тенденцію, і акції впали на $13,30, або на 21%, до $48,66.

Трамп володіє 78,75 мільйонами акцій. Минулого тижня вартість його пакета складала б понад $6 мільярдів, але тепер йдеться вже про близько $3,8 мільярда.

Трамп не має права продавати або позичати під заставу свої акції протягом шести місяців – і будь-який його крок, спрямований на зміну цієї угоди, швидше за все, спровокує ще більше падіння.

Навіть попри падіння акцій, ринкова вартість соціальної мережі становить $6 мільярдів, для порівняння ринкова капіталізація Reddit складає $8 мільярдів.