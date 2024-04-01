Чотириногий робот ANYmal навчився деяких елементів паркуру, що дозволяє йому краще долати перешкоди. Про це повідомляє Ars Technica.

Йдеться про розробку, яку свого часу представили дослідники Швейцарської вищої технічної школи Цюріха (ETH Zürich). Зараз робот здобув нові навички – він навчився маневрувати та долати перешкоди.

Звісно, ANYmal не може зрівнятися з людьми, які займаються паркуром професійно. Але його нові здібності також вражають.

«Перед початком проєкту кілька моїх колег-дослідників вважали, що потенціал розвитку роботів на ногах вже досягнув межі, – сказав один із авторів проєкту. – Але у мене була інша думка. Насправді я був упевнений, що з механікою роботизованих роботів можна зробити набагато більше».

Серед завдань, які ANYmal зміг виконати, був стрибок з однієї коробки на сусідню на відстані до одного метра. Робот також може спускатися з метрової коробки, щоб дістатися до цілі на землі, а також підніматися на неї.

Команда також протестувала здатність ANYmal до ходьби, в якій він успішно долає схили та випадкові невеликі перешкоди тощо. Робот все ще має обмеження, але розробники кажуть, що він може еволюціонувати в сценаріях, де треба лазити і стрибати через великі перешкоди, вибираючи нетривіальний шлях.

Зауважимо, що ANYmal розробили в надії використовувати розробку, зокрема для пошуку і порятунку на будівельних майданчиках і в зонах стихійних лих.