OpenAI та Microsoft розпочинають амбітний проєкт з будівництва величезного дата-центру, призначеного для розміщення суперкомп’ютера зі штучним інтелектом, який потенційно коштуватиме понад $115 млрд, повідомляє The Information. Цей американський суперкомп’ютер, який OpenAI називає Stargate («Зоряна брама»), має стати найбільшим серед кількох проєктів центрів обробки даних, запланованих двома компаніями на найближчі шість років, з надією на його введення в експлуатацію до 2028 року.

Дата-центр, який, як очікується, фінансуватиме Microsoft, може вийти «в 100 разів дорожчим», ніж деякі з найбільших наявних центрів обробки даних. Stargate буде системою 5-го етапу в серії суперкомп’ютерів, які розробляються поетапно, а 4-й етап, менш дорогий, можливо, буде запущений до 2026 року в Маунт-Плезант, штат Вісконсин. Величезні енергетичні потреби Stargate, які оцінюються щонайменше в кілька гігаватів, спонукають компанії до розгляду альтернативних джерел енергії, включаючи ядерну енергетику.

Реалізація центру обробки даних такого масштабу також буде складним завданням частково через те, що проєкт вимагає розміщення набагато більшої кількості графічних процесорів в одній стійці, щоб підвищити ефективність і продуктивність чипів, ніж до цього реалізовували в Microsoft. Це також означає потребу в розробці нових способів охолодження.

Окрім того, OpenAI та Microsoft під час реалізації проєкту спробують зменшити залежність від NVIDIA. Як стверджують джерела, OpenAI хоче уникнути використання кабелів InfiniBand від NVIDIA в Stargate, хоча Microsoft використовує їх в поточних проєктах. OpenAI замість них хочуть використовувати стандартні кабелі Ethernet.

Через те, що проєкт Stargate знаходиться на ранньому етапі планування, багато деталей залишаються не визначеними, зокрема його вартість може бути переглянута. Окрім того, досі невідомо, де буде розташований цей суперкомп’ютер, і чи буде він побудований в одному дата-центрі, чи в декількох сусідніх центрах обробки даних.

Нагадаємо, що генеральний директор OpenAI Сем Альтман також веде переговори з інвесторами про залучення фінансування для ініціативи на збільшення світових потужностей з виробництва чипів і розширення можливостей ШІ.