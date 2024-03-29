В Японії мають намір до 2035 року створити власний пасажирський літак нового покоління. Відповідні плани анонсувало Міністерство економіки, торгівлі та промисловості країни, пише The Japan Times.

До реалізації задуманого планують залучити японських та закордонних виробників. План був викладений у схваленій урядовій стратегії розвитку авіабудування країни.

Уряд вже давно прагне створити пасажирський літак вітчизняного виробництва. Загальний обсяг інвестицій в цей проєкт має скласти $33 млрд – їх спрямують на створення літака, який працюватиме на водні або альтернативних джерелах енергії.

«Японії потрібно зануритися в прибуткові та цінні території, а не просто постачати деякі деталі для авіаційної промисловості», – вважають у департаменті аерокосмічної та оборонної промисловості міністерства.

У відомстві прогнозують, що світовий попит на авіаперевезення подвоїться за 20 років. Mitsubishi Heavy, Kawasaki Heavy Industries та інші виробники є основними постачальниками для Boeing та інших авіабудівних компаній, включаючи Airbus.

Першим японським літаком за минулі півстоліття мав стати SpaceJet від Mitsubishi. Але програма зазнала колосальних безповоротних втрат і була закрита.

Розробка SpaceJet, раніше відомого як Mitsubishi Regional Jet, почалася в 2008 році. Проте графік поставок переносився шість разів, перш ніж пандемія COVID-19 завдала остаточного удару по проєкту.

На відміну від попереднього разу, в новому проєкті візьмуть участь багато гравців, включаючи Subaru, Mitsubishi Heavy і Kawasaki Heavy Industries та представника важкого машинобудування IHI.