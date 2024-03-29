Майбутнє стає ближчим завдяки сучасним технологіям. Це твердження вкотре втілюється з системою BMW ConnectedDrive та додатком My BMW, що дозволяють власнику BMW віддалено керувати своїм автомобілем або електромобілем.

Серед загальних функцій – перевірка статусу замикання дверцят, слідкування за станом автомобіля та сигналізації (якщо встановлена), запис на сервіс, віддалена діагностика несправностей та помилок. Електромобілі BMW пропонують ще більше можливостей завдяки системі BMW ConnectedDrive. Наприклад, можна планувати час заряджання, встановлювати допустимий ліміт зарядки акумулятора, попередньо прогрівати або охолоджувати салон електромобіля, поки електромобіль перебуває в процесі зарядки.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Крім того, власник BMW може спланувати маршрут, а потім «відправити» його в навігаційну систему автомобіля або електромобіля. Також передбачена можливість надавати «цифровий ключ» іншим користувачам – загалом до п’яти людей. Після використання такий «цифровий ключ» можна миттєво відкликати.

Варто відзначити, що одночасно із запуском BMW ConnectedDrive, яка відтепер представлена в Україні, схожу системи було представлено й для автомобілів та електромобілів MINI. Таким чином, власники сучасних моделей BMW та MINI можуть отримати більше переваг та комфорту від своїх «залізних коней» – і все завдяки новітнім технологіям.