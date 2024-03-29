Шукай своє і своїх з Kupno - нова платформа з пошуку роботи в ІТ

У січні цього року на ринок вийшла нова платформа для пошуку роботи – Kupno. Серед компаній, які вже зареєструвалися та їхні вакансії доступні на сайті: N-iX, Sombra, Intellias, S-PRO, Beetroot та інші.

За багатьма прогнозами, майбутнє ІТ в Україні обіцяє бути періодом важливих трансформацій. Команда оптимістично дивиться на ці зміни, вірячи в стабільний розвиток та процвітання галузі.

Роман – розробник сайту, каже, що він почав створювати сервіс через те, що на власному досвіді колись зрозумів, яких функцій та інструментів бракує на існуючих платформах, бувши сам у пошуку роботи.

Наприклад, шукати та знаходити саме те, що підходить вам за очікуваннями та компетенціями. Кандидат може шукати вакансії за вибраними фільтрами, переглядати вакансії на карті, налаштовувати сповіщення про вакансії, які найкраще відповідають його профілю, а також швидко переглядати статус заявок та спілкуватися з роботодавцем в чаті.

“Коли ти шукаєш роботу, це інколи забирає стільки ж часу, як сама робота. Тоді дуже важливими стають такі фактори, як час, ефективний контроль статусу заявок та пропозицій, а також оптимізація і простота”, – стверджує Роман

Чого не існує на інших платформах – створення під одним профілем двох і більше повноцінних резюме, кожне з яких може бути опубліковане публічно або анонімно. Серед українців багато спеціалістів, які мають дуже різноплановий досвід, доводилося працювати на різних позиціях чи сферах.

Коли весь цей досвід вписати в одне резюме – це виходить плутатина і перешкоджає рекрутеру зосередитися на перевагах кандидата. Інший фактор, що зараз зі зменшенням ринку люди шукають для себе роботу вже в різних напрямках і пошук стає нелінійним.

Ця опція допомагає персоналізувати резюме для тих, хто за своє професійне життя назбирав багато досвіду і зараз відкритий до різних можливостей.

Додаткові можливості: можна залишити відгуки про компанію та переглядати власну статистику.

“Пошук роботи – це не холодний і беземоційний процес, часто це період з багатьма емоційними переживаннями, особливо зараз. Тому ми додали до нашого продукту трохи людської складової: трохи емпатії і трохи гумору. Саме те, що зараз тримає багатьох. Тому на сайті інтегровані підбадьорливі стікери та дружня комунікація. Ми знаємо, що шукати роботу зараз не просто, тому хочемо, щоб принаймні тут не ускладнювати людям процес. Створити свій профіль ви зможете за лічені хвилини і також легко редагувати”.

У Kupno дуже відкриті до того, щоб чути своїх користувачів: вони збирають зворотній зв’язок, проводять презентації для компаній, щоб поліпшити продукт і додати те, що потрібно для зручності користувачів.

Створюйте профіль в Kupno, реєструйте компанії і не втрачайте можливості зробити найм та пошук роботи ефективним.