Компанія Samsung та Європейське космічне агентство (ESA) об’єднали зусилля та створили Galaxy Time – перший циферблат для нашої Сонячної системи. Про це йдеться в повідомленні ESA.

Одна з особливостей циферблата в тому, що він показує час на всіх планетах Сонячної системи. Проте це – не все, на що здатна новинка від ESA та Samsung.

«Ви можете не лише дізнатися час на Меркурії, Венері, Марсі, Юпітері, Сатурні, Урані та Нептуні, але й побачити їхнє точне місцезнаходження та відстань завдяки даним ESA, які надходять у реальному часі», – йдеться в повідомленні агентства.

Galaxy Time

Galaxy Time показуватиме також цікаві факти про планети Сонячної системи. Приміром, користувачі зможуть дізнатися про супутники та навіть погоду на планетах.

«Разом із ESA, одним із найбільших гравців у сфері космічних подорожей, ми розробили циферблат годинника, який пропонує користувачам Samsung Galaxy новий унікальний спосіб досліджувати нашу Сонячну систему», – зауважив віце-президент з маркетингу Samsung Electronics у Німеччині Маріо Вінтер.

Новий циферблат буде доступний з 31 березня 2024 року в Німеччині. Шанувальники космосу можуть дізнатися більше про продукт в німецькому магазині Google Play.