Компанія Samsung та Європейське космічне агентство (ESA) об’єднали зусилля та створили Galaxy Time – перший циферблат для нашої Сонячної системи. Про це йдеться в повідомленні ESA.

Одна з особливостей циферблата в тому, що він показує час на всіх планетах Сонячної системи. Проте це – не все, на що здатна новинка від ESA та Samsung.

«Ви можете не лише дізнатися час на Меркурії, Венері, Марсі, Юпітері, Сатурні, Урані та Нептуні, але й побачити їхнє точне місцезнаходження та відстань завдяки даним ESA, які надходять у реальному часі», – йдеться в повідомленні агентства.

Galaxy Time показуватиме також цікаві факти про планети Сонячної системи. Приміром, користувачі зможуть дізнатися про супутники та навіть погоду на планетах.

«Разом із ESA, одним із найбільших гравців у сфері космічних подорожей, ми розробили циферблат годинника, який пропонує користувачам Samsung Galaxy новий унікальний спосіб досліджувати нашу Сонячну систему», – зауважив віце-президент з маркетингу Samsung Electronics у Німеччині Маріо Вінтер.

Новий циферблат буде доступний з 31 березня 2024 року в Німеччині. Шанувальники космосу можуть дізнатися більше про продукт в німецькому магазині Google Play.