Relic Entertainment здобуває незалежність від Sega. Японський видавець звільнить 240 співробітників у Sega Europe, Creative Assembly та Sega HARDlight, повідомляє GamesIndustry.biz

Relic найбільш відома за іграми Company of Heroes та Dawn of War, а нещодавно розробила нову Age of Empires для Microsoft. Relic стане незалежною студією і більше не буде частиною групи студій Sega.

Important Update from Relic Entertainment pic.twitter.com/nCcF8olDaC — Relic Entertainment (@relicgames) March 28, 2024

Більшість із 240 скорочених робочих місць припадає на Creative Assembly та Sega Europe. Про інші студії Sega UK, зокрема Two Point Studios та Sports Interactive, не згадується.

«Нам потрібно оптимізувати процеси, зосередитися на тому, що ми вміємо, і позиціонувати себе якнайкраще в майбутньому. Для цього нам потрібно реагувати на мінливий економічний ландшафт і виклики, з якими ми стикаємося в процесі розробки наших продуктів і виведення їх на ринок», – написав Юрген Пост, новопризначений голова Sega Europe.

Він вибачився перед співробітниками, які дізнались про цю новину через соціальні мережі або пресу, що пов’язано з юридичним зобов’язанням Sega спочатку повідомити про це Токійську фондову біржу.