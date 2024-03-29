Shazam випустив значне оновлення для роботи на Wear OS. Оновлений Shazam розпізнає пісні без застосунку на смартфоні. Ставши незалежним і не потребуючи ретранслятора, розпізнавання стало точнішим, повідомляє 9to5Google.

Список «зашазамлених» пісень тепер миттєво синхронізується між пристроями в реальному часі, звісно, за наявності з’єднання з інтернетом.

Раніше застосунок починав «слухати» одразу після запуску. Тепер потрібно натиснути на іконку, а під час прокручування вниз на головній сторінці з’являється остання зафіксована композиція.

Shazam має додати іконку в інтерфейс годинника для розпізнавання в один дотик. Наразі ви можете додати іконку програми на циферблат годинника, але вам все одно доведеться доторкнутися до неї ще раз, перш ніж застосунок почне «слухати».