Наступне покоління ліків проти раку можуть виробляти у космосі. Потенційно це може зробити компанія BioOrbit, яку в 2023 році заснувала кандидатка наук з наномедицини Кембриджського університету Кеті Кінг. Про це пише WIRED.

Такий підхід може розв’язати одну з проблем, яка пов’язана з імунотерапією. Це – один із найбільш перспективних способів боротьби з раком. Принцип його дії полягає в тому, щоб викликати імунний захист організму, відсіювати та атакувати ракові клітини.

Складність полягає в тому, що такі ліки зазвичай вводяться внутрішньовенно – пацієнти проводять години в лікарні, поки проходять цю процедуру.

Звісно, було б набагато простіше, якби ліки можна було вводити в домашніх умовах. Але в такому разі їхня концентрація має бути значно вищою – а це призведе до утворення густої суміші, яка буде надто в’язкою для ін’єкцій.

Відповідь є: якщо замість цього кристалізувати білки в препараті, можна отримати високу концентрацію в меншому об’ємі, і розчин не буде таким в’язким.

Але в цьому разі виникає інша проблема – все це майже неможливо зробити на Землі. Якщо спробувати, то отримані кристали будуть недосконалими. Але в космосі, без «втручання» гравітації, кристалізовані білки можуть вийти ідеальними.

Із усім цим може розібратися BioOrbit. Засновниця компанії Кеті Кінг завжди захоплювалася космосом та переконана, що він «повинен використовуватися для допомоги людям на Землі».

У 2022 році вона взяла участь в програмі міжнародної організації у Франції, яка забезпечує післядипломну підготовку для тих, хто прагне зробити кар’єру в космічній галузі.

Тоді вона стала частиною команди, яка мала визначити дослідження, котрі можна провести в космосі і які потенційно матимуть найкращий вплив для людства. Її команда зупинилася на концепції кристалізації ліків у мікрогравітації.

За її словами, на Міжнародній космічній станції були накопичені дані, які натякали на те, що це може «абсолютно революціонізувати лікування раку». Кеті Кінг переконана, що це потрібно повністю реалізувати, і зараз саме час для цього.

BioOrbit планує розширити масштаби і комерціалізувати цей вид виробництва ліків у космосі. Після отримання фінансування від Європейського космічного агентства, на початку наступного року планується протестувати процес на Міжнародній космічній станції, щоб переконатися, що він працює. На 2025 рік планується ще один політ – в ідеалі з фармацевтичним партнером.

Попри перепони в реалізації цих намірів BioOrbit має далекосяжні плани. Кінцевою метою компанії є створення постійного об’єкта в космосі для проведення наукових, дослідницьких і виробничих робіт.