В Україні у продажі з’явився 16-дюймовий ігровий ноутбук Lenovo Legion 5i. Він оснащений сучасними процесорами та графікою, Lenovo AI Engine+ з ШІ-чипом LA1 та системою охолодження Legion ColdFront Hyper.

У найкращій комплектації ноутбук оснащений процесором Intel Core i9 14900HX та відеокартами NVIDIA GeForce RTX 4070. Центральний процесор має нову оптимізовану гібридну архітектуру та провідні в галузі технології, що допоможе досягти кращої продуктивності у вимогливих AAA-іграх.

Lenovo Legion 5i отримав оперативну пам’ять DDR5 до 64 ГБ із частотою 5600 МГц, яку можна розширити за допомогою двох слотів SO-DIMM, та твердотільним накопичувачем M.2 2280 PCIe 4-го покоління об’ємом до 1 ТБ.

За твердженням виробника, технологія Lenovo AI Engine+ на базі ШІ-чипа LA1 допомагає оптимізувати навантаження на центральний та графічний процесор. Увімкнувши режим балансу, ШІ проведе моніторинг системи в реальному часі та зможе підібрати оптимальні налаштування для комфортної гри.

Для кращої продуктивності у вимогливих іграх, у Legion 5i втілена система охолодження Legion ColdFront Hyper. Конструкція складається з двох вентиляторів, що обертаються в протилежних напрямках, та спеціальної гіперкамери, яка спрямовує холодне повітря всередину та виводить гаряче повітря через задні вентиляційні отвори. За даними компанії, це рішення забезпечує на 25 Вт більше потужності в екстремальному режимі, знижує температуру на 2°C і зменшує рівень шуму на 2 дБ.

Legion 5i також має PureSight Gaming дисплей із діагоналлю 16 дюймів, співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю WQXGA (2560×1600 пікселів). Частота оновлення сягає до 240 Гц із підтримкою технології G-SYNC від NVIDIA.

Попри високі ігрові можливості, ноутбук має портативний алюмінієвий корпус вагою 2,3 кг у сірому кольорі (Luna Grey). На кнопці живлення встановлений чотириколірний індикатор, який позначає режими роботи вентиляторів, також доступні три порти USB 3.2 Type-A, два USB-C з підтримкою DP 1.4 і потужністю 140 Вт, HDMI 2.1, зчитувач 3-в-1 Micro SD та 3,5-мм аудіорознім для підключення гарнітури.

Формфактор 16-дюймового ноутбука дозволив встановити повнорозмірну клавіатуру TrueStrike, яка має хід клавіш у 1,5-мм, 100% захисту від гостингу, а також біле та настроюване RGB-підсвічування Legion Spectrum.

Працює Legion 5i від акумулятора місткістю 80 Вт-год із підтримкою швидкої зарядки. Як стверджує Lenovo, ноутбук заряджається до 30% всього за 10 хвилин та 70% за 30 хвилин.

Ноутбук вже доступний для купівлі в Україні за ціною від 79 999 грн.