Відтепер усі федеральні агентства США будуть зобов’язані мати старшого керівника, який контролюватиме всі використовувані ними системи штучного інтелекту, оскільки уряд хоче гарантувати, що застосування ШІ на державній службі залишатиметься безпечним.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс оголосила про нові вказівки офісу менеджменту та бюджету США на брифінгу з журналістами. Державні відомства повинні створити ради з управління ШІ, які координуватимуть використання штучного інтелекту в межах свого відомства.

Вони також повинні будуть подавати щорічний звіт із переліком усіх систем штучного інтелекту, які вони застосовують, будь-яких ризиків, пов’язаних з ними, і того, як вони планують пом’якшити ці ризики.

«Ми доручили всім федеральним агентствам призначити головного спеціаліста з питань ШІ, який має досвід, знання та повноваження для нагляду за всіма ШІ технологіями, що використовуються в агентстві. Щоб переконатися, що ШІ використовується відповідально, ми повинні мати вищих керівників, яким спеціально доручено наглядати за впровадженням та використанням ШІ», – сказала Гарріс.

Керівник з питань ШІ не обов’язково повинен бути політичним призначенцем, хоча це залежить від структури федерального агентства. Керівні ради повинні бути створені до літа.

Деякі відомства почали наймати головних спеціалістів зі штучного інтелекту ще до нинішнього оголошення. У лютому Міністерство юстиції оголосило Джонатана Майєра своїм першим директором з інформаційних технологій. Він очолить команду експертів з кібербезпеки, які працюватимуть над тим, як використовувати ШІ в правоохоронних органах.

Федеральні відомства також повинні будуть проводити перевірки, що кожен ШІ, який вони впроваджують, відповідає гарантіям, які «зменшують ризики алгоритмічної дискримінації та забезпечують прозорість для громадськості щодо того, як уряд використовує ШІ».