Група спеціалістів представила нове зображення надмасивної чорної діри Стрілець А* (SgrA*) в центрі Чумацького Шляху. Його вдалося зробити в межах проєкту «Телескоп горизонту подій» (ТГП), пише Ars Technica.

Цей проєкт складається з мережі телескопів та об’єднує дані з кількох станцій інтерферометрії з наддовгою базою по всій Землі. Перше зображення SgrA* у межах ТГП вдалося зробити два роки тому.

Нове зображення проєкту демонструє деякі особливості чорної діри. Йдеться про магнітні поля, які обертаються навколо SgrA* – астрономи виявили їх за допомогою викривленого світла.

Це зображення «Телескопу горизонту подій» вражаюче схоже на інше – те, яке показує чорну діру M87* у центрі велетенської еліптичної галактики Мессье 87 у скупченні Діви на відстані близько 55 млн світлових років від Землі.

Команда ТГП спостерігала за тим об’єктом протягом більшої частини 2017 року і навесні 2019-го опублікувала перше зображення M87*. А вже в 2021 році спеціалісти показали зображення чорної діри, навколо якої є магнітні поля.

Наявність ТГП-зображень двох чорних дір дозволяє астрономам порівняти їх. Науковці акцентують на важливості визначити, чим ці об’єкти схожі, а чим відрізняються.

«Оскільки обидві вказують нам на сильні магнітні поля, це дозволяє припустити, що це може бути універсальною і, можливо, фундаментальною особливістю систем такого типу», – пояснили в Неаполітанському університеті імені Федеріко II в Італії.

Очікується, що вже наступного місяця проєкт «Телескоп горизонту подій» розпочне нові спостереження за SgrA*.