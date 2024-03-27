Королівський астроном Великої Британії Мартін Ріс називає марною тратою державних грошей відправлення у космос людей замість роботів. На його думку, дослідження космосу слід залишити мільярдерам і тим, хто готовий платити за польоти самостійно. Про це пише Reuters.

«Я скептично ставлюся до ідеї, що політ людини в космос має сенс, – сказав він в одному з подкастів. – Тепер, коли роботи можуть робити те, для чого люди були потрібні 50 років тому, аргументи на користь відправки людей у космос стають дедалі слабшими».

Мартін Ріс переконаний, що космічні подорожі повинні бути доступними лише для тих, хто готовий прийняти «дуже високий рівень ризику», і вони повинні оплачуватися приватними особами, а не за рахунок платників податків.

Королівський астроном – це здебільшого почесний титул. Його заснував король Карл II в 1675 році для керування Гринвіцькою астрономічною обсерваторією. Мартін Ріс отримав титул у 1995 році.

Раніше він заявляв про незгоду з амбіціями Ілона Маска щодо колонізації Марса. Королівський астроном називав помилковими думки про те, що розв’язати проблеми на Землі можна переселенням на Червону планету.

Однак він не виключав, що ще до кінця цього століття група людей зможе відправитися на Марс.