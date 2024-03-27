Представлено офіційний український трейлер бойовика «Почерк кілера» / Damaged. Головні ролі у фільмі грають Венсан Кассель («Джейсон Борн», «Дванадцять друзів Оушена») та Семюел Л. Джексон («Капітан Марвел», «Месники», «Месники: Ера Альтрона»).

За сюжетом, детективу поліції Чикаґо Дену Лоусону (Семюел Л. Джексон) повідомляють про серійного вбивцю, який зʼявився у Шотландії. Його почерк ідентичний почерку вбивці, якого так і не спіймали у Чикаґо. Девʼять років тому він замордував пʼять жінок, одна із яких – дівчина детектива.

«Тепер Лоусон їде до Шотландії, де працюватиме з місцевим детективом Ґленом Бойдом, щоб знайти можливий зв’язок між усіма злочинами. У розслідуванні настає переломний момент, коли з’являється Вокер (Венсан Кассель), колишній напарник Лоусона. Він має нові докази, що змінять хід пошуків», – сказано в описі до стрічки.

До акторського складу картини також увійшли: Джанні Капальді, Лора Геддок, Джон Ганна, Кейт Дікі, Браян Мак-Карді та інші. «Почерк кілера» має стартувати в прокаті 11 квітня цього року.