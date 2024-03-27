Гендиректор Microsoft Gaming Філ Спенсер повідомив, що в компанії відкриті до ідеї розміщення сторонніх магазинів на консолі Xbox, таких як Epic Games Store чи itch.io, пише Polygon.

Про Steam Спенсер не згадував, але навряд чи через якусь принципову неможливість появи магазина від Valve на Xbox.

У межах відмови від політики ексклюзивності Microsoft вже випустила дві свої гри – Hi-Fi RUSH та Pentiment – на платформах конкурентів. Також плануються до виходу Grounded на Playstation 4/5 та Nintendo Switch та Sea of Thieves на Playstation 5.

Як можна зрозуміти, голова Xbox не планує на цьому зупинятися. На GDC Спенсер сказав, що цей зсув має на меті допомогти відновити зростання індустрії, зробивши більше ігор доступними для більшої кількості людей на більшій кількості платформ – те, що молодші геймери схильні сприймати як належне.