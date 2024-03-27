В індустрії все ще не досягнуто єдиного визначення комп’ютера зі штучним інтелектом. Численні компанії, включаючи Intel, AMD, Apple, а незабаром і Qualcomm з її чипами X Elite, розробили кремній зі спеціальними прискорювачами ШІ, які розміщуються на кристалі поряд зі стандартними ядрами CPU і GPU. Однак кожна з них має власне уявлення про те, що таке комп’ютер зі штучним інтелектом.

Microsoft та Intel представили своє бачення цього терміну: комп’ютер зі штучним інтелектом буде оснащений нейронним процесором (NPU), центральним та графічним процесорами, які підтримують Microsoft Copilot, а також фізичною клавішею Copilot безпосередньо на клавіатурі, яка замінює другу клавішу Windows на правій стороні клавіатури, повідомляє Tom’s Hardware.

Copilot – це чат-бот зі штучним інтелектом на базі LLM, який наразі впроваджується в новіші версії Windows 11. Поки що він працює на хмарних сервісах, але компанія планує увімкнути локальну обробку даних, щоб підвищити продуктивність і швидкість реагування. Це визначення означає, що ноутбуки Meteor Lake і Ryzen, які постачаються без ключа Copilot, насправді не відповідають офіційним критеріям Microsoft.

До кінця 2025 року Intel планує поставити понад 100 мільйонів ПК з інтегрованим ШІ. Компанія вже співпрацює з понад 100 постачальниками ШІ для платформ ПК і планує вивести на ринок понад 300 додатків з інтегрованим ШІ до кінця 2024 року.

Боротьба за контроль над ринком комп’ютерів зі штучним інтелектом посилиться в найближчі роки — за прогнозами Canalys, у 2024 році 19% всіх комп’ютерів на ринку, будуть оснащені штучним інтелектом, а до 2027 року ця цифра зросте до 60%..

Моделі ШІ також мають доволі високі вимоги до об’єму оперативної пам’яті та швидкості, причому перша дозволяє створювати більші та точніші моделі, а друга забезпечує більшу продуктивність. Моделі ШІ бувають різних форм і розмірів, і Intel заявляє, що обсяг пам’яті стане ключовою проблемою при запуску LLM, оскільки для деяких робочих навантажень потрібно 16 ГБ, а залежно від типів використовуваних моделей може знадобитися навіть 32 ГБ.