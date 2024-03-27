Boeing подала позов проти Virgin Galactic, звинувачуючи її у збереженні комерційної таємниці, якою дві компанії обмінялися під час роботи над створенням нового космічного корабля, який все ще перебуває на стадії розробки, повідомляє Gizmodo.

Boeing звернулася до федерального судді в Александрії, штат Вірджинія, з проханням видати судовий наказ, який забороняє Virgin Galactic надалі використовувати дані, якими дві компанії обмінялися в межах угоди у 2022 році.

Boeing звинувачує Virgin Galactic у «збереженні, використанні та погрозі подальшого використання комерційної таємниці», яка належить компанії та її дочірній структурі Aurora Flight Sciences.

У липні 2022 року Virgin Galactic оголосила про укладення угоди з Aurora на розробку і виробництво свого материнського корабля наступного покоління. Ракетоносій використовується для перевезення космічного корабля і випускання його на висоті 13 500 метрів над Землею.

Virgin Galactic перебуває в процесі розробки космічного літака нового покоління під назвою Delta, який перевозитиме космічних туристів на суборбітальні висоти.

Компанія також працює над модернізованою версією Eve, нинішньої базової моделі Virgin Galactic. Ця вдосконалена версія має бути швидшою у виробництві та простішою в обслуговуванні, що допоможе компанії розширити масштаби своєї діяльності.

Virgin Galactic хоче розпочати льотні випробування першого космічного корабля Delta у 2025 році, а комерційні польоти на новому транспортному засобі розпочати у 2026 році. Поки що незрозуміло, на якому етапі перебуває компанія з новим дизайном материнського корабля, але співпраця з Aurora в цьому напрямку припинена.

У позові стверджується, що Virgin Galactic зберегла інтелектуальну власність, пов’язану з розробкою корабля, відмовившись виконати контрактну обіцянку знищити два набори комерційних таємниць.

«Boeing розробив ці комерційні таємниці протягом десятиліть інжинірингу, випробувань, будівництва та польотів літаків, – йдеться у скарзі. – Тривале, несанкціоноване утримання та використання Virgin Galactic цих комерційних таємниць для розробки нового материнського літака навмисно позбавляє Boeing та Aurora їхніх виключних прав власності та завдає непоправної шкоди через ризик розголошення іншим конкурентам, після чого інформація не може зберігати свій секретний статус».

Virgin Galactic повідомляє, що не погоджується з позовом та буде захищатися в суді.

Космічне підприємство Virgin Galactic розпочало комерційні польоти влітку минулого року, а перший екіпаж відправився в політ 29 червня 2023 року. Сьомий комерційний політ Virgin Galactic нещодавно стартував у січні, коли вперше всі чотири місця на борту космічного корабля VSS Unity були зайняті приватними астронавтами.

Virgin Galactic сподівається отримати більші прибутки від свого транспортного засобу Delta, оскільки кожен космічний літак коштує від 50 до 60 мільйонів доларів США і розрахований на 500 польотів.

Із шістьома пасажирами на борту, кожен із яких платить 450 000 доларів США за квиток, це додає 2,7 мільйона доларів США доходу за кожен рейс, в той час, як операційні витрати на кожен рейс складають близько 400 000 доларів США.