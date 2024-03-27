З’явився офіційний український трейлер фільму «Погані хлопці: Все або нічого» / Bad Boys: Ride Or Die від Sony Pictures.

«Цього літа Вілл Сміт та Мартін Лоуренс повертаються у продовженні культового бойовика! Ще більше відбірного екшну та гострого гумору на чолі з нестримними копами-напарниками!» – сказано в описі до стрічки.

Картина стартує в українському прокаті 6 червня 2024 року. Крім Вілла Сміта («Погані хлопці», «Люди в Чорному») та Мартіна Лоуренса («Погані хлопці») у фільмі зіграла Ванесса Гадженс («Погані хлопці назавжди», «На місці принцеси»).

Нагадаємо, що комедійний бойовик «Погані хлопці» / Bad Boys було знято в 1995 році. У 2003 році з’явилося продовження «Погані хлопці 2» / Bad Boys II, а в 2020 році вийшла стрічка «Погані хлопці назавжди» / Bad Boys for Life.