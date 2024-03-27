Шахрая, який обійшовся Apple у понад $6 мільйонів, засудили до 51 місяця ув’язнення. Про це повідомляє 9to5Mac.

Йдеться про Чжівея Ляо, який був організатором та лідером шахрайської групи. Її злочинні дії вдалося виявити завдяки співпраці ФБР та департаменту поліції Сан-Дієго.

«Вирок містера Ляо закриває важливу главу в багаторічному розслідуванні, яке викрило міжнародну продуману схему продажу підроблених товарів по всьому світу», – сказала спеціальна агентка ФБР у Сан-Дієго Стейсі Мой.

Ляо та ще два співучасники, які були його братами, купували у Китаї неробочі, але переконливо підроблені iPhone та iPad. Пристроям давали серійні номери продуктів, які продавались у США.

Далі шахраї наймали людей для того, щоб вони здавали ці продукти назад до Apple Store буцімто через несправність. Перевіряючи продукти та серійні номери, компанія видавала на заміну робочі пристрої, які пізніше відправляли назад до Китаю для продажу.

Двох братів засудили до 41 місяця ув’язнення кожному ще у 2023 році. У них також конфіскували майно та готівку на понад $4 мільйони.