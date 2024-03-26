Telegram пропонує новий спосіб отримати преміум-підписку: все, що вам потрібно зробити, – це добровільно надати свій номер телефона для передачі одноразових паролів (OTP) іншим користувачам, повідомляє The Verge.

Telegram почав пропонувати Peer-to-Peer Login (P2PL) лише на пристроях Android і лише в певних (невідомо, яких саме) регіонах. Приєднавшись до програми, користувач надає дозвіл Telegram використовувати номер телефона для надсилання до 150 повідомлень з OTP-кодами іншим користувачам, які входять у свої акаунти.

Щомісяця, коли номер телефона користувача буде використано для відправлення мінімальної кількості OTP, він отримає подарунковий код на місячну преміум-підписку.

Таке рішення є за що критикувати: одержувач бачитиме номер телефона, коли той використовується для надсилання OTP. І якщо в результаті цього трапиться щось неприємне, умови користування Telegram чітко дають зрозуміти, що компанія не нестиме за це відповідальності.

«Відповідно, ви розумієте і погоджуєтеся, що Telegram не несе відповідальності за будь-які незручності, переслідування або шкоду, спричинені небажаними, несанкціонованими або незаконними діями, вчиненими користувачами, яким став відомий ваш номер телефона через P2PL», – йдеться в умовах користування Telegram.

Після того, як OTP було надіслано, одержувач може просто написати даному номеру у відповідь. Людям, які беруть участь у програмі P2PL, наказано не писати одержувачам OTP, навіть якщо вони надіслали повідомлення першими. Але Telegram не має жодного способу забезпечити дотримання цієї вимоги, жодного способу заборонити людям відповідати на OTP-повідомлення.