Українська кав’ярня Riverside у колаборації з індонезійською ігровою студією Stairway Games розробила тематичне меню за мотивами гри Coral Island.

За кожне замовлення від 400 гривень кав’ярня даруватиме ключ від вищезгаданої гри.

We've partnered with Riverside Coffee Roaster in Ukraine to create a Coral Island themed menu. For every purchase over 400 UAH, you get a game key! Limited supply only. The cool part: a portion of the proceeds supports local volunteers. Good luck, Riverside!☕️🌴 pic.twitter.com/Yb2lLdThtf — Coral Island (@coralislandgame) March 25, 2024

Coral Island – це заспокійливий симулятор фермерського життя на тропічному острові. Гра має 88% позитивних відгуків у Steam та доступна в Game Pass.

Riverside не вперше здійснює таку акцію, минулого року кав’ярня дарувала ключі від Songs of Conquest – ідейного нащадка Heroes of the Might and Magic 3 від шведів із Lavapotion.