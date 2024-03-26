Українська гра Rise of Gun від студії PimpGameStudio (здається це лише одна людина) вийшла з Дочасного доступу Steam.

Rise of Gun – це симулятор власника крамнички зброї у маленькому містечку під час зомбі апокаліпсиса. Ви маєте збирати компоненти зброї, створювати нові зразки з різних частин та продавати їх мешканцям містечка. Зброя – це основа тутешньої економіки. Але це симулятор крамнички, тож самого процесу відстрілу зомбі тут немає, він десь за кадром.

Rise of Gun
Rise of Gun
Rise of Gun
Українська гра Rise of Gun вийшла в Steam
Rise of Gun
Rise of Gun
Українська гра Rise of Gun вийшла в Steam
Rise of Gun

Rise of Gun використовує Unreal Engine та low-poly моделі й виглядає непогано та стильно. У грі понад 200 компонентів зброї, а об’єднувати можна навіть несумісні частини. Українська локалізація у грі присутня.

До 1 квітня 2024 р. Rise of Gun можна придбати за знижкою у 25% лише за 183 грн. Наразі гра має переважно схвальні відгуки та Steam-рейтинг 79/100 (на базі 93 відгуків).

PimpGameStudio має ще два проєкти в розробці. Горор від першої особи Silent Harbor та економічну стратегію від третьої особи (так виявляється теж можна) Univers 11: Under the Sky.