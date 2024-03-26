Українська гра Rise of Gun від студії PimpGameStudio (здається це лише одна людина) вийшла з Дочасного доступу Steam.

Rise of Gun – це симулятор власника крамнички зброї у маленькому містечку під час зомбі апокаліпсиса. Ви маєте збирати компоненти зброї, створювати нові зразки з різних частин та продавати їх мешканцям містечка. Зброя – це основа тутешньої економіки. Але це симулятор крамнички, тож самого процесу відстрілу зомбі тут немає, він десь за кадром.

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Rise of Gun використовує Unreal Engine та low-poly моделі й виглядає непогано та стильно. У грі понад 200 компонентів зброї, а об’єднувати можна навіть несумісні частини. Українська локалізація у грі присутня.

До 1 квітня 2024 р. Rise of Gun можна придбати за знижкою у 25% лише за 183 грн. Наразі гра має переважно схвальні відгуки та Steam-рейтинг 79/100 (на базі 93 відгуків).

PimpGameStudio має ще два проєкти в розробці. Горор від першої особи Silent Harbor та економічну стратегію від третьої особи (так виявляється теж можна) Univers 11: Under the Sky.