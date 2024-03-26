Сторонні видавці ігор сумніваються в доречності подальшої підтримки консолей Xbox. Про це пише Insider Gaming, посилаючись на слова керівника GamesIndustry.biz Кріса Дрінга.

Дрінг під час подкасту GamesIndustry Microcast розповів, що представники однієї дуже відомої компанії та ще однієї не надто відомої висловили свою стурбованість станом справ консолі в Європі.

«Інша річ, яку я почув — я чув це від дуже відомої компанії та однієї не дуже — що продуктивність Xbox у Європі просто низька. Ви можете стежити за нашим щомісячним висвітленням ринку ігор і побачите, що продажі Xbox падають і вони падали протягом усього минулого року, а цього року вони падають ще сильніше. Фраза однієї великої компанії, яка випустила велику гру минулого року, була такою: «Я не знаю, навіщо ми займались її підтримкою», – сказав Кріс Дрінг.

Він також розповів, що зараз більшість видавців, які готують версії своїх ігор для Series X|S, бачать ринок ігор лише як PlayStation 5 та ПК, попри зусилля для підтримки консолей Microsoft.