Microsoft призначила Павана Давулурі новим керівником підрозділів Windows та Surface. До цього відділи перебували під керівництвом росіянина Міхаїла Парахіна. Про це пише The Verge.

Давулурі взяв на себе роботу над кремнієм і пристроями Surface, а Міхаїл Парахін, очолив нову команду, яка зосередиться на вебдосвіді Windows. Тепер і за Windows, і за Surface відповідатиме Давулурі.

Давулурі пропрацював у Microsoft понад 23 роки та брав активну участь у роботі компанії з Qualcomm та Amd над створенням кастомних процесорів Surface.

Зміни відбулися через кілька днів після того, як співзасновник Google DeepMind і колишній генеральний директор Inflection AI Мустафа Сулейман приєднався до Microsoft у ролі генерального директора нової команди ШІ.

Команда Windows тісно співпрацюватиме з командою Microsoft AI над ШІ, кремнієм і досвідом, але буде кілька цікавих сфер потенційного перетину, в яких цим новим керівникам доведеться орієнтуватися. Зараз команда Microsoft AI займається браузером Edge.

Microsoft також найняла групу співробітників Inflection AI, включаючи співзасновника Карена Симоняна, який зараз є головним науковим співробітником Microsoft AI. В результаті більшість співробітників Inflection приєдналися до Microsoft AI.

Microsoft AI займатиметься продуктами штучного інтелекту, орієнтованими на споживача, такими як Copilot, Bing та Edge. Сулейман підпорядковується безпосередньо генеральному директору Microsoft Сатьї Наделлі, і схоже, що він мав керувати Міхаїлом Парахіним, до того як останній залишив посаду.