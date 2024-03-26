Німецький космічний стартап DCUBED планує друкувати сонячні панелі прямо на орбіті. Старт першої випробувальної місії заплановано на лютий 2025 року. Про це DCUBED сповістив під час оголошення про співпрацю з Європейським космічним агентством ESA.

Під час демонстрації супутник має розгорнути гнучке ультратонке полотно з сонячними панелями DCUBED ISM Solar Array. Під час розгортання прямо на орбіті буде надрукована зворотна сторона панелі, у першу чергу щогли, що будуть підтримувати жорстку структуру панелі. Готова тестова ISM Solar Array, яка інтегрована у супутник, має виробляти до 100 Вт енергії.

Якщо демонстрація виявиться вдалою, наступний крок – друк у космосі панелей потужністю 1 кВт для малих супутників або космічних буксирів у 2025 році, та друк потужніших панелей на 10 кВт для великих супутників та буксирів у 2026 р.

Запуск супутника демонстратора заплановано на лютий 2025 р. Його здійснить SpaceX під час однієї з майбутніх спільних місій серії Transporter з використанням ракети-носія Falcon 9 Block 5.