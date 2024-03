XDefiant, безплатний багатокористувацький шутер від Ubisoft, затримується через бажання керівництва зробити гру якомога більше схожою на Call of Duty. Про це повідомляє Том Гендерсон із Insider Gaming.

Як повідомило одне з джерел, Ubisoft планувала реліз гри на кінець лютого, проте гру не встигли доробити до цього періоду.

Під час фінансового звіту за III квартал 2024 року компанія розповіла, що реліз планується наприкінці IV кварталу. Однак це означало б, що гра має вийти до кінця цього тижня, чого також не станеться.

У минулі кілька років розробки гри було пропущено чимало внутрішніх цілей, зокрема й з датами релізу, а розробники стають все більш роздратованими через те, що зараз немає майже жодного прогресу та через рішення керівництва.

Анонімні джерела кажуть, що керівництво Ubisoft хоче, щоб XDefiant була якомога більше схожою на Call of Duty. Через це розробники розчаровані відсутністю можливостей для команди проявити себе креативно, а також технічними труднощами, які виникають через такі плани.

Попри труднощі у розробці, Insider Gaming повідомляє, що гра в безпеці, планів її скасовувати немає, а розробка триває у звичному темпі. На вихідних у грі також проходили тести для перевірки коду мережі, онлайн-магазину, вкладок у соціальних мережах тощо. Зараз Ubisoft планує провести ще одну велику відкриту публічну тестову сесію якнайшвидше.

Виконавчий продюсер гри Марк Рубін прокоментував ситуацію та сказав, що найближчим часом студія поділиться новими подробицями про гру. Також він розповів, що перед одним із можливих релізів розробники знайшли серйозні технічні проблеми, над вирішеннями яких зараз працюють.

We have an update coming soon. (probably this coming week) I know we've been silent because to be honest there isn't much to talk about. I know people just want to see the game ship and so do we.

— Mark Rubin (@PixelsofMark) March 23, 2024