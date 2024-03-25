Українці зможуть у «Дії» подати заяву про пошкоджене або знищене житло в міжнародний Реєстр збитків. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

«Підписав угоду з виконавчим директором міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, Маркіяном Ключковським. Дія стає важливою частиною передачі і відображення масштабів збитків від російської агресії», – заявив він.

За його словами, українці вже з квітня через «Дію» зможуть подати заяву про пошкоджені або знищені квартири, будинки, дачі тощо. Зробити це можна буде, якщо є Акт про обстеження від місцевої влади. Потім буде можливість подати заяви в Реєстр, якщо не було звернень до місцевої влади.

«Це перший кейс міжнародного обміну даними, для якого використовуватимуть Дію. Крім того, пізніше можна буде подавати через Дію заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Згодом можна буде подати заяву про шкоду інфраструктурі, а бізнесу – звернутись із заявами про відшкодування збитків», – пояснив Михайло Федоров.

Він додав, що Міністерство юстиції працює над процесом репарацій, а «Дія» допомагає зробити процес подання заяв до реєстру простим, доступним і безпечним.

Водночас урядовець пояснив, що міжнародний Реєстр збитків створили під егідою Ради Європи у травні минулого року. На сьогодні до Реєстру долучилися 43 країни та ЄС, зокрема США, Японія та Канада. Його мета – зафіксувати всі заяви про шкоду, яку завдала війна, щоб росія виплатила Україні та українцям справедливі репарації.

Також Михайло Федоров додав, що Україна з міжнародними партнерами працює над створенням механізму, який конвертує інформацію з Реєстру в рішення про виплати компенсації Україні і тим, хто постраждав від війни.