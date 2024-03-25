Міністерство культури звернеться до ігрових студій задля збільшення числа українських локалізацій в майбутніх іграх, повідомляє hromadske.

Про це стало відомо від виконуючого обов’язки міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва в етері телемарафону.

За його словами, Мінкульт звернув увагу на потребу в українській локалізації ігор після слів Олени Зеленської про «брак легальних комп’ютерних ігор українською мовою на українському ринку» під час наради про пріоритети роботи міністерства.

«Якщо сім’я дивиться український фільм, то їй легше одразу обговорити його українською мовою. Тому акцент стоїть на тому, щоб наповнити національний інформаційний простір українськомовним продуктом», – зазначив в.о. міністра.

Карандєєв зауважив, що індустрія комп’ютерних відеоігор вимагає «персональної комунікації», яку він назвав «айтішною дипломатією».