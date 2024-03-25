Microsoft внесла зміни до Chromium, які покращать відображення тексту на комп’ютерах під управлінням Windows. Chrome версії 124 підтримуватиме значення контрастності та гами з Windows ClearType Text Tuner для відображення тексту в браузері Google, повідомляє The Verge.

Це означає, що Chrome нарешті відповідатиме покращенням, які Microsoft зробила в Edge для відображення шрифтів і тексту. Тож користувачі зможуть застосовувати покращення контрастності тексту та гамма-корекцію для поліпшення читабельності тексту на вебсторінках.

Технологія шрифтів ClearType від Microsoft вже давно використовується в Windows для підвищення відображення тексту на екрані – щоб він виглядав так, ніби його було надруковано на аркуші паперу.

Як і багато інших програм Windows, Microsoft Edge використовує фреймворк DirectWrite для відображення гліфів на екрані. Перевагою використання DirectWrite є дотримання певних загальносистемних налаштувань користувача і використання того самого конвеєра рендерингу для всіх інших вбудованих програм Windows.

Chromium навпаки використовує DirectWrite лише для частини конвеєра рендерингу тексту: перерахування шрифтів, отримання інформації про гліфи та генерації растрових зображень гліфів. Він обробляє власне формування, компонування та рендеринг тексту. Це дозволяє повторно використовувати код на різних платформах, але у Windows результати зазвичай відрізняються від решти системного рендерингу тексту.

Chrome використовує Skia для відображення тексту з жорстко закодованими значеннями контрастності та гами, тому він не використовував раніше поліпшення, які може запропонувати ClearType.

Microsoft допомогла Chrome, зробивши Skia здатною вибирати та застосовувати налаштування ClearType Text Tuner.

Ці зміни є частиною зобов’язань Microsoft щодо вдосконалення браузерів на базі Chromium у Windows після того, як компанія перейшла на Chromium у власному браузері Edge понад п’ять років тому.

Тоді Microsoft заявила, що використає досвід роботи з платформою Windows для покращення роботи всіх браузерів на базі Chromium у Windows. Microsoft допомогла покращити прокрутку в Chrome, підтримку керування дотиками та багато іншого.