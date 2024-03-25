Майже 30 років тому в Microsoft було створено код меню, яке мало стати тимчасовим рішенням для форматування дисків у Windows NT. Воно було задумане як проміжне базове рішення, поки не буде розроблено досконаліший інтерфейс. Однак, як розповідає колишній розробник Microsoft Дейв Пламмер на своїй сторінці в X, це тимчасове рішення витримало випробування часом, залишившись незмінним навіть у Windows 11.

«Я написав діалогове вікно форматування дощового ранку четверга у Microsoft наприкінці 1994 року, здається, це було наприкінці 1994 року», – пише Пламмер.

За словами розробника, Microsoft тоді працювала над перенесенням мільярдів рядків коду з користувацького інтерфейсу Windows 95 на NT, і форматування було однією з тих областей, де операційна система Windows NT настільки відрізнялася від Windows 95, що для неї довелося придумати інший інтерфейс.

«Я дістав аркуш паперу і записав усі можливості та варіанти форматування диска, такі як файлова система, мітка, розмір кластера, стиснення, шифрування і так далі. Потім я запустив VC++2.0 і за допомогою редактора ресурсів створив простий вертикальний стек з усіх варіантів у тому порядку, в якому вам потрібно було зробити вибір. Це не було елегантно, але мало працювати, поки не з’явиться елегантний інтерфейс», – згадує Пламмер.

Попри солідний вік цього елементу інтерфейсу Windows, він прожив майже 30 років, і схоже, в Microsoft навіть і не планують його міняти. Що в цілому логічно, адже більшість сучасних користувачів навіть не знає про існування цього меню, а функціонально інтерфейс досі працює без проблем.

Цікаво, що за словами Пламмера, йому також довелося вирішити, яким буде обмеження розміру тома для формату FAT, і він довільно вибрав максимальний розмір 32 ГБ, звідси походить його поширена назва – FAT32.

«Це обмеження також було довільним вибором того ранку, який залишився з нами як постійний побічний ефект», – каже Пламмер.

Варто зазначити, що операційна система Windows вміє читати диски формату FAT більшого розміру, ніж 32 ГБ, та й сам FAT підтримує томи розміром до 2 ТБ, проте для їх створення знадобляться сторонні утиліти.