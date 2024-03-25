Іконки на головному екрані в iOS 18 можна буде розставляти вільніше. Очікується, що користувачі зможуть створювати пробіли, рядки та стовпці між іконками програм. Про це пише MacRumors.

Зараз у користувачів є можливість створювати пусті пробіли на головному екрані завдяки програмам на кшталт Shortcuts чи Widgetsmith, але тепер Apple працює над вбудованою функціональністю для цього.

Раніше Марк Гурман із Bloomberg, який зазвичай точно повідомляє про майбутні оновлення, також розповідав, що компанія планує додати більше можливостей кастомізації у майбутнє оновлення iOS 18. Зараз нові джерела повідомляють, що оновлення принесе найбільше змін до головного екрана iPhone за останні роки.

Нагадуємо, що iOS 18 має стати найбільшим оновленням операційної системи в історії. Apple має багато планів щодо ШІ, яке має з’явитися у Siri, повідомленнях, Apple Music та інших програмах і сервісах компанії.